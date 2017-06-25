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В результате аварии в Киевской области погиб депутат Киевоблсовета Панченко

25.06.2017 11:30
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В результате аварии в Киевской области погиб депутат Киевоблсовета Панченко

В ДТП на трассе Белая Церковь-Володарка погиб депутат Киевского облсовета Борис Панченко.

В субботу вечером в Киевской области в ДТП погибло 3 человека, среди которых депутат Киевского областного совета Борис Панченко, сообщил глава Киевской областной государственной администрации (КОГА) Александр Горган.

"Час назад в результате ДТП погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис Максимович, 1952 г.р.", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Источник: telegraf.com.ua



Теги: Донбасс, депутат, Киев, авария
 
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