Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Славянске, Харькове, Мариуполе и Сумах проверили военную технику

25.06.2017 18:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Славянске, Харькове, Мариуполе и Сумах проверили военную технику

Комиссия во главе с начальником службы управления вооружения и техники логистики Главного управления НГУ полковником Юрием Мерзликиным проверила готовность военной техники в частях Восточного оперативно-территориального объединения, которые дислоцируются в Харькове, Мариуполе, Сумах и Славянске.

В ходе технического контроля был проверен внешний вид водителей, наличие у них соответствующих документов, техническое состояние транспортных средств. При проверке техники значительное внимание уделялось качеству проведения сезонного технического обслуживания и безаварийной эксплуатации техники во время ее использования.

По результатам проведенного технического контроля вся техника была признана исправной, готовой выполнять задачи по назначению и получила общую оценку «хорошо».

Источник: informator.media



Теги: Донбасс, проверка, комиссия, военная техника
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх