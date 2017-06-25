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В Украине произошло новое убийство ветерана АТО
На Днепропетровщине убит ветеран Антитеррористической операции Максим Бачинский.
Об этом на странице в Facebook пишет его знакомый Эдуард Аркушин. Он также просит максимального распространения этой информации, поскольку «иначе расследование и поиск убийцы могут спустить на тормозах, как оно бывает. И убийцы могут остаться безнаказанными. Чего бы очень не хотелось!». Далее приводим его текст полностью, информирует news.eizvestia.com.
«Макс участвовал в защите Украины от русских и сепаратистов на Донбассе. Служил в 25-й воздушно-десантной бригаде. Но был убит несколько дней назад на мирной территории в поезде Одесса-Константиновка. Тело нашли на путях под Вольногорском.
Мы вместе с Максом пели рождественские колядки на улицах Днепра.
Так и познакомились.
Он придерживался здорового образа жизни. Кажется, даже был вегетарианцем. Интересовался духовными практиками, христианством и ведической культурой, бывал в храме. Я был с ним поверхностно знаком.
Но впечатление от общения остались очень положительные. Запомнилась его солнечная открытая улыбка и доброжелательный нрав.
Макса убили 17-18 июня. Но материалы в прессе начали появляться только сейчас — 23-24 июня.
«Днепроград» написал: «Следователи Вольногорского райотдела, пытаясь избежать «висяка», подводят под основную версию — самоубийство в неконтролируемом состоянии».
Но Макс как верующий человек хорошо знал, что самоубийство — не выход в любой ситуации. К тому же все его друзья, которых я лично знаю, не замечали у него никаких депрессивных настроений.
Это был активный, жизнелюбивый и позитивный человек.
Принимал участие в субботниках-уборках в Днепре, помогал людям по возможности…
К тому же наш совместный с Максом друг видел его изуродованное тело в морге. Говорит, что это убийство. Без вариантов.
Пьяный конфликт тоже исключен. Потому Макс не курил и не пил, не употреблял наркотиков. За что на войне получил позывной Монах. Вообще он был уравновешенным и неконфликтным человеком. Но даже если конфликт с кем-то и случился, то согласитесь, что это не повод убивать человека.
Поэтому убийца должен быть найден и так или иначе наказан. Кем бы он ни был — обычным сепаром или негодяем, или сепаром и негодяем в погонах! А такие подозрения со слов родственников есть.
Днепроград: «Волонтеры и побратимы — все, кто знал Максима, обращаются к главе полиции Днепропетровской области Виталию Глуховере с просьбой взять дело под личный контроль. Главное, подчеркивают они, не дать «спустить дело на тормозах», и требовать от следственных органов справедливого расследования».
И еще смиренное прошение, друзья, без злобы и матюччя в комментах.
Максу бы это не понравилось…
Он в любой ситуации оставался джентльменом…»
Отметим, по данным издания «Днепроград», Бачинский возвращался поездом Одесса-Константиновка в Днепр после неудачного отдыха в одном из санаториев Одессы. Он решил уехать уже на следующий день после прибытия, так как не захотел находиться в заведении, где среди отдыхающих такое большое количество «сепаров». После того, как он сел в поезд, с ним была потеряна связь. Через несколько дней его тело нашли возле села Дубовое, на перегоне Вольногорск — Верховцево.
Теги: Донбасс, убийство, ветеран, АТО
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