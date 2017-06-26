Агент ФСБ приехал в Одессу вербовать офицеров СБУ. ВИДЕО

26.06.2017 10:48

В Одессе задержан гражданин России и Молдовы, которого подозревают в вербовке сотрудников СБУ. Об этом в Facebook написал журналист Андрей Цаплиенко, передает Корреспондент.

"Агент Зима. Он агент Гравер. Он гражданин России и гражданин Молдовы Игорь Ткаченко. Бывший начальник связи батальона "Днестр" так называемой ПМР, бывший военнослужащий подразделений ГРУ ГШ РФ. И ... действующий агент ФСБ и Министерства госбезопасности Приднестровья. Приехал в Одессу вербовать офицеров СБУ", - написал журналист.

Цаплиенко добавляет, что сам задержанный признался в передаче данных и.о. Генконсула РФ в Одессе Евгению Шульцеву.

Источник: http://from-ua.com