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Французы займутся воспитанием украинских чиновников

26.06.2017 20:25
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Французы займутся воспитанием украинских чиновников

Украина и Франция будут развивать сотрудничество в жилищно-коммунальной сфере, энергетике, а также в сфере подготовки специалистов для государственной службы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр вице-премьер-министр, министр регионального развития и ЖКХ Геннадий Зубко.

По его словам, французские компании примут участие в модернизации сектора централизованного теплоснабжения в Украине.

«В частности, французские компании будут работать в городах Каменец-Подольский и Николаев. Также договорились о подготовке госслужащих при поддержке Национальной школы администрации (ENA), будет использован передовой французский опыт», — отметил министр.

Напомним, сегодня президент Петр Порошенко заявил о привлечении инвесторов из Франции к переработке мусора в Украине.

Также Порошенко выступил за активизацию и расширение французских инвестиций в различные сферы, включая солнечную энергетику.

Источник: Politeka



Теги: политика, Украина, Донбасс, Франция
 
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