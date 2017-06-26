Гройсман звинуватив Семенченка у координуванні блокади Донбасу з Росією

26.06.2017 14:45

Глава українського уряду Володимир Гройсман переконаний, що залізничне сполучення з окупованої частиною Донбасу блокувала Росія. Більше того, прем’єр-міністр упевнений, що Москва координувала дії народного депутата Семена Семенченко по блокаді, інформує replyua.net. «Те, що робили організатори блокади, вони робили в повній координації з росіянами ... І у цих організаторів є конкретні прізвища», - сказав він в інтерв'ю LIGA.net. Також ініціатором блокади Гройсман назвав нардепа Семена Семенченка.



«Він організатор блокади, і я впевнений, що він діяв повністю в координації з росіянами. Це моє глибоке переконання. І, можливо, з іншими людьми», - зазначив Гройсман. Нагадаємо, блокування залізничного сполучення з окупованої частиною Донбасу почалося в кінці січня. У ньому брали участь нардепи від «Самопомочі» та колишні учасники АТО, в тому числі близькі до Семенченка.



Тим часом, деякі ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман може позбутися своєї посади через тертя з президентом країни Петром Порошенко. Про це повідомляє видання «Вести», посилаючись на власні джерела, близькі до адміністрації глави держави. За інформацією співрозмовників видання, невдоволення Порошенко викликало те, що керівник кабміну представив пенсійну реформу як власне досягнення.