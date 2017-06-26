Эксперт рассказал, чем грозит реформа ВСУ

26.06.2017 09:31

Военный эксперт Константин Машовец рассказал почему, в украинской армии тормозят ход реформ

По его словам, основной помехой является агрессия РФ на Донбассе.

«Потомучто коней на переправе не меняют. Понимаете? И затеять сейчас какую-то глубинную, коренную реформу Вооруженных сил даже просто в приказном порядке – чревато последствиями», — сказал он.

Машовец, отметил, что перед лицом врага, который не просто стоит на границе Украины, но и аннексировал часть страны, потеря уверенности в командном звене может дорого стоить, «а она неминуема, если начать коренную реформу».

«Мы не можем сейчас просто разогнать старую армию и начать формировать новую. Потому что находимся в состоянии отражения внешней агрессии. Поэтому нынешнее руководство стоит перед дилеммой: пытается сохранить боеспособность армии в достаточной для отражения агрессии степени – и проводить какие-то реформы», — пояснил он.

Ранее Машовец рассказал, как оценить реальный уровень боеспособности армии РФ. По его словам, реальный уровень боеспособности любой армии оценивается лишь боевыми действиями.

По этой причине, убежден эксперт, каких-то объективных показателей боевой эффективности нынешней российской армии никто не приведет.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Апостроф