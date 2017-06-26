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Эксперты бьют тревогу из-за цен на продукты: так дорого еще не было
Украинцы шокированы заоблачными ценами на овощи нового урожая
Несмотря на то, что уже конец июня, цены на молодой картофель, капусту, корнеплоды зашкаливают, приближаясь к 20 грн за кило капусты или морковки. Это в 5—6 раз дороже, чем было год назад. Например, в Киеве капуста в июне 2016-го стоила 2,55 грн/кг, сейчас более 19 грн.
По данным аналитиков, овощи и фрукты», молодой картофель за год подорожал на 23%, то есть до 8—9 грн/кг в опте, или до 16—19 грн/кг в рознице. Очевидно, что по такой цене его берут неохотно, он портится, его приходится списывать. Но цену торговля все равно пока держит — предложение небольшое, а остатки старого урожая уже ничтожны.
Зато до вменяемых 10 грн/кг подешевели огурцы и кабачки. Дороговизну капусты, свеклы и моркови производители объясняют также и уменьшением площадей под насаждениями капусты из-за провала по ценам в 2016 году.
Аналитик Украинской аграрной конфедерации Дмитрий Дейна напоминает, что дополнительным фактором для высоких цен стала еще и поздняя морозная весна, из-за которой грунтовый урожай запоздал. А тепличные овощи всегда были дорогими.
Более того, за год подорожали не только овощи, но и мясо, молоко, хлеб. Рост цен составил в зависимости от региона 7—28% на хлеб, 4—14% на колбасу, 12—32% на мясо, 27—30% на молоко, хлеба. Чуть сдержанней (в среднем на 5—7% роста за год) ведут себя цены на бакалею. А вот гречка подешевела в 1,5 раза.
По словам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, цены на свинину и говядину растут после так называемого отложенного подорожания 2015—16 гг., когда толщина кошелька покупателей сдерживала рост стоимости мяса и сала. В итоге предложение скоропортящегося товара превышало спрос, и цена его повышалась даже ниже уровня инфляции — на 5—8 грн/год за кило.
«Теперь ситуация иная — скота и свиней выращивают меньше, а торговля больше не ориентируется на покупателей с невысокими доходами, так как эти люди переходят на дешевую курятину. Зажиточные люди будут платить за мясо и 100 грн/кг, и более, — объяснил Дорошенко. — А гречка подешевела потому, что цены на нее были спекулятивными. Однако факт — так дорого еще не было!».
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Сегодня».
Теги: Донбасс, овощи, продукты, повышение, цены
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