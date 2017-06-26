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Как и зачем у Порошенко подкупают добровольцев АТО
После начала АТО украинские политики пытаются использовать добровольцев в своих целях
О том, как это работает и какие конкретно предложения околополитической активности поступают воинам рассказал ветеран АТО Георгий Турчак.
«В первую очередь, это делал аппарат президента. Посредники из аппарата президента, когда была годовщина расстрелов Майдана, предлагали по тысяче гривен за сутки за то, что ветераны поживут в каком-то здании, чтобы его не заняли радикально правые силы. И я знаю, что некоторые пацаны из Житомира, Винницы ездили жить в отелях и получали по тысяче гривен. Каплин (народный депутат от БПП Сергей Каплин, — ред.) еще предлагал активности, но это все бесплатно, от него никаких коммерческих предложений не было, просто поддержать за идею, мол, вы же ветераны», — вспоминает Турчак.
Кроме того, по его словам, одна из всеукраинских сетей супермаркетов в Житомире строила в городе новый супермаркет и прикрывалась военными за деньги. Это был «Айдар».
Помимо этого, ветеранов АТО политики часто используют при давлении на суды в резонансных делах.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Апостроф«.
Теги: Донбасс, подкуп, АТО, добровольцы, Порошенко
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