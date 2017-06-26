Коммунальная революция: как новые законы изменят жизнь украинцев

26.06.2017 18:40

Нововведения по ЖКУ, которые могут вступить в силу в Украине уже в этом году, поддержала Еврокомиссия.

В Украине приняли два закона, которые позволят запустить Фонд энергоэффективности (ФЭ) и установят новые правила для украинцев. Мы выяснили, как новые «коммунальные законы» могут изменить жизнь украинцев, передает портал domik.ua.

Закон о коммерческом учете тепла: что поменяется

Общедомовые потери воды, так называемая «недореализация», может составить до 50%. К примеру, если поставщик подал на дом 1000 кубометров воды, жильцы дома могут заплатить по счетчикам всего за 600 кубометров. Во-первых, квартиры без счетчиков платят за воду по социальному нормативу - 2,4 кубометра на человека, а тратить при этом могут в несколько раз больше. Во-вторых, как говорит представитель Ассоциации водоканалов Ольга Бабий, многие украинцы фальсифицируют показания счетчиков. «Лично я на рынке купила счетчик холодной воды с магнитом. Его легко можно купить на рынке уже с магнитом», - рассказывает Бабий.

Эти потери поставщики включают в свои тарифы. В результате за тех, кто не установил счетчик и при этом тратит больше нормы или подделывает показания счетчика, заплатят все остальные.

Закон «О коммерческом учете коммунальных услуг» обяжет во всех домах установить прибор учета, который будет считать всю воду, свет, тепло и газ, которые поступают на дом. Также счетчики должны установить и во всех квартирах (если есть техническая возможность). В результате, как прогнозируют эксперты, объемы «недориализации» значительно сократятся. Как подсчитали в Ассоциации водоканалов, объем реализации воды после установки счетчиков на все дома увеличиться на 15%. При этом в большинстве городов именно сокращение потребления привело к повышению тарифы.

«Мы должны перейти от дискуссии о размерах тарифов к учету. 100% ресурсов должны в любой стране учитываться. Мы должны дать людям понять, в каких условиях мы живем, в каких домах мы живем, и отличается ли моя платежка от платежки товарища, который живет в другом доме», - рассказывает один из авторов законопроекта Александр Домбровский.

По закону, и домовые, и поквартирные счетчики должны установить во всех нежилых зданиях до 1 октября 2017-го, а в жилых здания - до 1 октября 2018-го.

«С согласия собственника (сособственников) здания и оператора внешних инженерных сетей, домовой узел учета может устанавливаться за пределами здания, в том числе на границе земельного участка, принадлежащего владельцу здания. Если собственник здания не дает согласия или препятствует установлению домового узла учета в местах ввода внешних инженерных сетей в здание, оператор внешних инженерных сетей, к которым присоединена (присоединяется) здание, может требовать установления судом сервитута (ограничения права пользования - ред.) в отношении части здания», - говорится в законопроекте.

Закон об энергетической эффективности зданий: чего ждать украинцам

В Украине нет специального законодательства, которое бы обеспечило энергетическую эффективность зданий. И жилой сектор, и бюджетные здания тратят до половины тепла «впустую». Гигакалории «уходят» через неутепленные стены, фундамент, крышу, неправильную систему вентиляции, дырявые окна. Как уверены парламентарии, законопроект «Об энергетической эффективности зданий» - первый шаг на пути к энергоэффективности Украины.

После вступления закона в силу обязательный энергоаудит должны будут пройти:

Новострои:

Здания местной и государственной власти

Бюджетные учреждения, если проводится модернизация

Платить за энергоаудит, и сертификат будут владельцы здания. Правда, в законе уточняется: сертификаты начнут проверять только в начале следующего года. При этом полученный документ будет действителен 10 лет. Нарушителям грозит штраф - от 3400 до 5100 гривен.

Примерная стоимость энергоаудита для многоэтажек:

до 100 квартир - 9.5 тыс. гривен

до 300 квартир - 12 тыс. гривен

до 350 квартир - 13 тыс. гривен

Напомним, в прошлом году десятки тысяч украинцев воспользовались государственной программой «Теплый кредит». По данным Агентства Госэнергоэффективности, большинство семей с помощью программы меняли окна в квартирах. Средства также тратили на утеплитель, энергоэффективные лампы, котлы и т.д. Главная цель программы - повысить эффективность энергопотребления. При этом, украинцы обшивали дома слоем утеплителя 50 мм (при необходимых 100-120 мм), покупали окна с низким сопротивлением теплопередачи (по стандартам - сопротивление должно быть не менее 0,75 м²*К/Вт). Как отмечают эксперты, главная «ошибка» - перед утеплением необходимо было провести энергоаудит. Иначе неправильное утепление дома может привести к смещению точки росы и плесени в квартирах, а не экономии тепла.

Как рассказывает руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер, помимо этих двух законов, Раде необходимо в ближайшее время принять законопроект «О жилищно-коммунальных услугах». Только после принятия всех законов, можно рассчитывать на запуск Фонда энергоэффективности.

Источник: http://from-ua.com