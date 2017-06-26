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КТО НЕ ПЛАТИТ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, И КАКИЕ ШТРАФЫ ПРИ ЕГО НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ

26.06.2017 18:12
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КТО НЕ ПЛАТИТ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, И КАКИЕ ШТРАФЫ ПРИ ЕГО НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ

Украинцы, пользующиеся земельными участками, платят налог на землю. Но очень много граждан этот налог игнорируют. Так пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп, чернобыльцы и ветераны от уплаты освобождены. Конечно, в пределах норм, в городах – это приусадебный участок 10 соток, в селах – 25 соток. 

На строительство гаража льготнику выделяют бесплатно одну сотку, для дачи – 12 соток. Претендентам на льготы нужно подать в налоговую документ, подтверждающий статус льготника. До 1 июля все владельцы земельных участков квитанции с суммой налога должны получить. 

А за 60 дней со дня получения – оплатить. Иначе – штраф. Задержка срока оплаты до 30 дней – 10 процентов от суммы, свыше 30 дней – 20 процентов.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, штраф, налог, земельный участок
 
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