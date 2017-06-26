Макрон рассказал, когда состоится "нормандская встреча"

26.06.2017 17:00

Участники "нормандского формата" в ближайшие часы обсудят конкретную дату, сказал французский президент

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующая встреча лидеров стран "нормандской четверки" пройдет в конце июня или начале июля. Об этом он заявил на совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге по итогам их встречи, передает 112.ua.

По его словам, участники "нормандского формата" в ближайшие часы обсудят конкретную дату.

"Сейчас решается относительно даты. Это будет либо конец июня, либо начало июля. Сейчас мы вчетвером в ближайшие часы будем решать между участниками. Я не знаю, можно ли иметь какие-то новые мысли или идеи к тому, что уже известно. Единственное, что можно – пытаться, немножечко менять методику. Возможно, добавить немного нетерпения, что с моей стороны, и не привыкать к безрезультатной дискуссии", – сказал президент Франции.

Как заявлял уже Эммануэль Макрон, Франция готова поддержать "минский процесс" и готова к новой встрече в "нормандском формате".

В свою очередь Петр Порошенко отметил, что французский лидер предложил новые решения по урегулированию ситуации на Донбассе, которые могут стать "формулой Макрона".

Источник: http://www.segodnya.ua