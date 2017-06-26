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Не только безвиз: летом в ЕС примут еще одно важное решение

26.06.2017 07:20
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Не только безвиз: летом в ЕС примут еще одно важное решение

Стало известно, когда вступит в силу документ о ратификации Соглашения об ассоциации Украина – ЕС

Об этом президент Петр Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам.

По его словам, процедура ратификации Соглашения будет полностью завершена в июле 2017 года.

«Могу сказать вам еще одну приятную новость, что в июле месяце процедура ратификации будет завершена. Не осталось никаких политических решений. И на саммите «Украина-ЕС», который состоится в июле, мы будем праздновать завершение ратификации», — сказал Порошенко.

Президент также отметил, что ожидает вступления этого документа в силу в полном объеме с 1 сентября 2017 года.

Напомним, ранее Порошенко озвучил сроки получения Украиной оружия от США.

Также президент делился впечатлениями от знаменитого рукопожатия Дональда Трампа.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, лето
 
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