Новости из США: Штаты готовят новый спецплан для Украины

26.06.2017 16:30

Белый Дом совместно с Пентагоном, Государственным департаментом США и ЦРУ готовят план для Украины. Об этом заявил бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза, передает facenews.

«Некоторые мои бывшие коллеги в Государственном департаменте, в Белом доме, плодотворно работают над разработкой новых идей по Украине. Это именно то, о чем госсекретарь Рекс Тиллерсон попросил их поработать. Я знаю, что идет процесс, который мы называем межведомственным процессом - это дебаты, конструктивные размышления о событиях, которые происходят между представителями Пентагона, Государственного департамента, ЦРУ, Белого дома», - сказал Брайза.

По его словам, проблема в том, что президент Дональд Трамп имеет проблемы с фокусировкой на определенной проблеме, потому что каждый день это что-то разное.

Источник: http://from-ua.com