НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ

26.06.2017 13:31

С 8 июля в Украине вступает в силу закон, который будет регулировать порядок выплаты алиментов. Парламентарии планируют внести некоторые изменения как в Семейный, так и в Процессуальный кодексы.



Основные новшества данных законов будут заключаться в следующем:



1. Алименты теперь будут являться собственностью ребенка.



2. Теперь алименты должны быть не меньше 50% от размера прожиточного минимума.



3. Алименты можно будет взыскивать и в приказном порядке.



Приказное производство – это упрощенный вариант судебного производства. Только для него не осуществляется вызов сторон и производится оно в минимальные сроки. Это позволит второй стороне не затягивать процесс искусственно, как это часто происходит сейчас.



Также был значительно расширен список обстоятельств, которые принимаются во внимание при определении размера алиментов:



1. Наличие средств, движимого и недвижимого имущества у плательщика.



2. Делал ли плательщик покупки, которые не отвечают данным об официальных доходах.



3. Каково состояние здоровья ребенка.



4. Есть ли у плательщика алиментов другие дети, которых необходимо содержать.



5. Каково материальное положение родителя, с которым живет ребенок.





