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НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ
С 8 июля в Украине вступает в силу закон, который будет регулировать порядок выплаты алиментов. Парламентарии планируют внести некоторые изменения как в Семейный, так и в Процессуальный кодексы.
Основные новшества данных законов будут заключаться в следующем:
1. Алименты теперь будут являться собственностью ребенка.
2. Теперь алименты должны быть не меньше 50% от размера прожиточного минимума.
3. Алименты можно будет взыскивать и в приказном порядке.
Приказное производство – это упрощенный вариант судебного производства. Только для него не осуществляется вызов сторон и производится оно в минимальные сроки. Это позволит второй стороне не затягивать процесс искусственно, как это часто происходит сейчас.
Также был значительно расширен список обстоятельств, которые принимаются во внимание при определении размера алиментов:
1. Наличие средств, движимого и недвижимого имущества у плательщика.
2. Делал ли плательщик покупки, которые не отвечают данным об официальных доходах.
3. Каково состояние здоровья ребенка.
4. Есть ли у плательщика алиментов другие дети, которых необходимо содержать.
5. Каково материальное положение родителя, с которым живет ребенок.
Теги: Украина, Донбасс, закон, алименты, выплата
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