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Почему Евросоюз может «отобрать» безвиз у Украины

26.06.2017 14:02
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Петр Олещук, известный политолог, считает, что Евросоюз может лишить Украину безвизового режима в том случае, если будет введен закон о введении дополнительных проверок для жителей Крыма и оккупированных территорий Донбасса, которые подают заявки на оформление биометрических паспортов.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Новое Время, Олещук отмечает, что о подготовке этого закона заявил Александр Турчинов, секретарь СНБО.

«Это политическое заявление. Когда мы принимали соответствующие нормы, связанные с необходимостью получения права на безвизовый въезд в Евросоюз, там были жесткие ограничения по части разнообразных дискриминационных норм. Нужно понимать, что мы, конечно, можем проводить любые проверки, но нашим европейским партнерам основания для них будет довольно сложно объяснить», считает политолог. По его словам, европейские лидеры могут посчитать этот документ дискриминацией в отношении граждан Украины, желающих получить биометрический паспорт.

Олещук напомнил всем, что одним из главных условий для получения безвиза было принятие ЕС механизма его приостановки в случае не соблюдения определенных критериев. Любая проверка, считает Олещук, должна быть жестко ограничена, иначе действия будут рассматриваться как дискриминация граждан.



Теги: Украина, Донбасс, Евросоюз, безвизовый режим
 
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