- Президент Украины пригласил французских сенаторов посетить Донбасс21:10
- Оккупанты гонят жителей Донбасса в Сибирь20:55
- Французы займутся воспитанием украинских чиновников20:25
- Глава ПриватБанка Шлапак подал в отставку20:15
- С 1 ИЮЛЯ ЛЬГОТЫ ПО-НОВОМУ ДЛЯ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ20:00
- Синоптики обещают бури по всей Украине19:30
- В ОРДЛО визнали неможливість продавати свої товари в Росії19:15
- Стрельба на украинском выпускном: первые подробности18:58
- Коммунальная революция: как новые законы изменят жизнь украинцев18:40
- ПОСТУПИТЬ В ВУЗЫ ДОНБАССА МОЖНО БЕЗ ДОКУМЕНТОВ18:25
Почему военная прокуратура не видит самоубийств АТОшников
Стало известно, почему украинские прокуроры не стремятся заводить уголовные дела по факту самоубийства бойцов АТО
Об этих причинах рассказал экс-замглавы военного прокурора Центрального региона Украины Анатолий Маркевич.
По его словам, несмотря на то,что в военной прокуратуре на сегодняшний день чрезвычайно раздут штат, они продолжают отказываться от некоторых дел, мотивируя это тем, что «это не наша подследственность».
Также они стараются игнорировать и те дела, которые не принесут большого общественного резонанса и кроме того, касаются самоубийства военных.
«Убийства — это не наше», — говорят. И самоубийства брать не хотят. А это огромная проблема, у нас около 300 суицидов военных за последнее время. И многие очень сомнительные: это либо убийства, либо доведение до самоубийств. Их нужно тщательно расследовать», — поясняет Маркевич.
По итогу, такие дела передаются полиции. Бывший военный прокурор уверен, что в Украине крайне необходимо восстанавливать работу военных судов. В то же время, он не уверен, что при действующей власти это возможно, как и то, что до суда дойдут громкие дела, связанные с Иловайском и Дебальцево.
«А вы уверены, что они дойдут до суда? При этой власти — точно нет! Там есть о чем говорить, но там же очень много нюансов, которые не хотят обнародовать», — подытожил Маркевич.
Также он привел пример нескольких загадочных «самоубийств» бойцов АТО, которые так и не попали в военную прокуратуру.
«В одном из случаев было пять выстрелов в шею. А вчера я встречался с людьми, которые занимаются «самоубийством» офицера еще от 2015 года. Офицер мог быть причастным или свидетелем перемещения через границу товаров. Ночью поговорил с коллегой, сказал: «Иду отдыхать», а через пару часов его нашли мертвым — на груди разорвалась граната. А военная прокуратура отмахивается» — рассказывал бывший чиновник.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Vesti
Теги: Донбасс, прокуратура, самоубийство, АТО
- В Краматорске ребенок покончил жизнь самоубийством
- Прокуратура проверит обстоятельства смерти заключенного в Енакиево
- ЧП в Харьковской области. В колонии повесился заключенный
- В реабилитационном центре повесилась девочка
- Брата повесившегося школьника хотят посадить за доведение до суицида
- Девушка, подозреваемая в убийстве, пыталась перерезать себе горло
- Оккупанты гонят жителей Донбасса в Сибирь20:55
- В ОРДЛО визнали неможливість продавати свої товари в Росії19:15
- ПОСТУПИТЬ В ВУЗЫ ДОНБАССА МОЖНО БЕЗ ДОКУМЕНТОВ18:25
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео18:00
- Сводка: на Луганском направлении сложная обстановка, враг выпустил больше 100 мин по Счастью и Троицкому. ВИДЕО15:32
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 26 ИЮНЯ13:12
- Авдеевка третью неделю живет без газа13:05
- Стало известно о главной проблеме боевиков на Донбассе12:48
- Бойовики можуть вдатися до нових провокацій і звинуватити в цьому ЗСУ – СЦКК10:23
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны08:07
- Президент Украины пригласил французских сенаторов посетить Донбасс21:10
- Оккупанты гонят жителей Донбасса в Сибирь20:55
- В Америке вот-вот обанкротится целый штат20:40
- Французы займутся воспитанием украинских чиновников20:25
- Глава ПриватБанка Шлапак подал в отставку20:15
- С 1 ИЮЛЯ ЛЬГОТЫ ПО-НОВОМУ ДЛЯ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ20:00
- Що робити, якщо продуло шию?19:42
- Синоптики обещают бури по всей Украине19:30
- В ОРДЛО визнали неможливість продавати свої товари в Росії19:15
- Стрельба на украинском выпускном: первые подробности18:58
- Що робити, якщо продуло шию?19:42
- ТОП 3 ознаки дефіциту йоду в організмі09:45
- Ядовитые овощи: как защититься от пестицидов?09:21
- Які ліки взяти з собою у подорож?08:53
- Слабые стороны каждого знака зодиака08:45
- Скоро Иван Купала! Вот что нужно сделать, чтобы оздоровить свое тело и дух08:33
- Три методи, якщо обпекли на сонці шкіру08:20
- Неожиданное открытие: где живут самые опасные микробы07:50
- Привычки, которые отравляют жизнь07:36
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города
- Кремль избавляется от предателей: Москва передаст Киеву из Крыма известного комбата “ДНР”, пытавшего до смерти 16-летнего патриота Украины