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Почему военная прокуратура не видит самоубийств АТОшников

26.06.2017 12:35
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Почему военная прокуратура не видит самоубийств АТОшников

Стало известно, почему украинские прокуроры не стремятся заводить уголовные дела по факту самоубийства бойцов АТО

Об этих причинах рассказал экс-замглавы военного прокурора Центрального региона Украины Анатолий Маркевич.

По его словам, несмотря на то,что в военной прокуратуре на сегодняшний день чрезвычайно раздут штат, они продолжают отказываться от некоторых дел, мотивируя это тем, что «это не наша подследственность».

Также они стараются игнорировать и те дела, которые не принесут большого общественного резонанса и кроме того, касаются самоубийства военных.

«Убийства — это не наше», — говорят. И самоубийства брать не хотят. А это огромная проблема, у нас около 300 суицидов военных за последнее время. И многие очень сомнительные: это либо убийства, либо доведение до самоубийств. Их нужно тщательно расследовать», — поясняет Маркевич.

По итогу, такие дела передаются полиции. Бывший военный прокурор уверен, что в Украине крайне необходимо восстанавливать работу военных судов. В то же время, он не уверен, что при действующей власти это возможно, как и то, что до суда дойдут громкие дела, связанные с Иловайском и Дебальцево.

«А вы уверены, что они дойдут до суда? При этой власти — точно нет! Там есть о чем говорить, но там же очень много нюансов, которые не хотят обнародовать», — подытожил Маркевич.

Также он привел пример нескольких загадочных «самоубийств» бойцов АТО, которые так и не попали в военную прокуратуру.

«В одном из случаев было пять выстрелов в шею. А вчера я встречался с людьми, которые занимаются «самоубийством» офицера еще от 2015 года. Офицер мог быть причастным или свидетелем перемещения через границу товаров. Ночью поговорил с коллегой, сказал: «Иду отдыхать», а через пару часов его нашли мертвым — на груди разорвалась граната. А военная прокуратура отмахивается» — рассказывал бывший чиновник.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на  Vesti



Теги: Донбасс, прокуратура, самоубийство, АТО
 
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