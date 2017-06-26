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Президент Украины пригласил французских сенаторов посетить Донбасс
Председатель Сената Франции выразил поддержку продолжения санкций против России
В рамках визита во Францию президент Украины Петр Порошенко провел встречу с председателем Сената Франции Жераром Ларше. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Как сообщается, стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего межпарламентского сотрудничества. Президент Украины выразил надежду на дальнейшую поддержку Францией европейских стремлений Украины.
Председатель Сената, в свою очередь, приветствовал завершение ратификации Соглашения об ассоциации и введение безвизового режима с Европейским Союзом.
Отдельное внимание на встрече было уделено ситуации на Донбассе в результате российской агрессии. Порошенко проинформировал Ларше о системных нарушениях Минских договоренностей со стороны России и подчеркнул необходимость соблюдения санкционного режима против Кремля.
В ответ председатель Сената выразил поддержку продолжения санкций против РФ. Президент Украины пригласил французских сенаторов посетить в ближайшее время Украину и ознакомиться с ситуацией, сложившейся на Донбассе.
В то же время, Порошенко подчеркнул недопустимость несанкционированных поездок французских депутатов местного уровня на территорию оккупированного Донбасса и в аннексированный Россией Крым.
Порошенко также пригласил Ларше посетить Украину с визитом в удобное время.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, Франция, сенатор, санкции, Порошенко
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