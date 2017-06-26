Рост госдолга: украинцев предупредили про большие проблемы

26.06.2017 21:48

Ситуация с выплатой внешних долгов выглядит критической

Экономист Виктор Старшевский проанализировал прогнозы власти относительно соотношения государственного долга к ВВП. В частности, к 2020 году ожидается, что государственный долг составит 73% ВВП, пишет он в Facebook.

Это означает, что в ближайшие три года долговая нагрузка останется на практически текущем уровне. Во-вторых, это существенно выше, чем общепринятый безрисковый уровень уровень госдолга, составляющий 60% ВВП.

“Всего, в ближайшие 3 года выплаты по внешнему долгу составят $22 млрд, а не $16 млрд, как утверждает Нацбанк и правительственные чиновники. Дополнительных $6 млрд в 2018-2020 годах (по информации Министерства финансов, размещенной на сайте Верховной Рады), должно быть выплачено по кредитам, которые выданы под государственные гарантии”, — поясняет эксперт.

Профинансировать выплаты правительство хочет за счет новых внешних долгов.

“Получается, для того, чтобы оставаться в рамках бюджетной резолюции, правительству необходимо набрать новых кредитов на сумму от $22 до $30 млрд в ближайшие 3 года”, — добавляет Старшевский.

При этом у эксперта есть сомнения, что Украине удастся привлечь такую сумму. В связи с этим высока вероятность дефолта или очередной реструктуризации внешнего долга.Фактически Украина находится в долговой кабале, считает эксперт. На обслуживание и погашение государственного долга в Украине расходуется 10% ВВП. Фактические расходы по госдолгу съедят прогнозируемый рост экономики и переведут его из потенциального плюса в реальный минус.

Ранее нардеп от фракции «Самопомощь» Роман Семенуха говорил о том, что в Украине фактически не изменится принцип и формула начисления пенсий, а вот пенсионный возраст завуалированно будет повышен. Он озвучивал цифру в 65 лет.

Источник: Politeka