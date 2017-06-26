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С 1 ИЮЛЯ ЛЬГОТЫ ПО-НОВОМУ ДЛЯ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ

26.06.2017 20:00
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С 1 ИЮЛЯ ЛЬГОТЫ ПО-НОВОМУ ДЛЯ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ

Очередные изменения, внесенные в закон о статусе ветеранов войны, начнут действовать с 1 июля. Теперь члены семей погибших участников войны пользуются льготами на оплату коммуналки независимо от того, какие у них доходы. 

До 1 июля эти льготники платили 50 % за свет, газ, воду (другие услуги) только если доход семьи не превышал 2240 гривень. За июль они уже заплатят за услуги (по нормам) половину начисленных сумм, даже если пенсия или зарплата три или пять тысяч гривень.

Для получения льгот членам семей погибших нужно явиться с документами в УСЗН.  

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, война, участники, льготы
 
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