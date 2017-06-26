Стало известно, почему ВУЗы массово подают в суд на студентов-бюджетников

26.06.2017 11:20

Стало известно, как администрация вузов принуждает бюджетных выпускников отрабатывать свое обучение

Сообщается, что администрация вузов стала массово обращаться в суды, чтобы вернуть деньги за обучение с выпускников-бюджетников.

Чаще других под удар попадают выпускники-бюджетники медики, военные и связисты. Администрация требует от студентов вернуть стоимость их обучения в связи с тем, что студенты отказываются от обязательной отработки.

Примечательно, что с 1 сентября 2016 года обязательную отработку выпускникам-бюджетникам отменили, однако студенты прошлых лет этим законом воспользоваться не смогут.

К примеру, Винницкий горсуд вынес заочное решение в пользу Винницкого национального медуниверситета им. Н. И. Пирогова, который требовал вернуть 117 610 грн (за обучение на бюджете и стипендии в течение 6 лет) со студента-доктора.

Выпускник был направлен по распределению в Запорожье, но отработал не весь обязательный срок — только два года из трех — и был уволен не отработав положенный срок.

Подобными исками может похвастаться практически каждый украинский государственный ВУЗ. Примечательно, что решение суда зачастую выносится в сторону учебного заведения.

В то же время , по словам замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения Олега Мусия, нет прецедентов, когда бы деньги по суду действительно бы возвращали.

«Как правило, адвокаты обычно затягивают дела и мотивируют это нарушением прав выпускника. Случаев, когда вузам возвращают деньги, я не знаю, хотя общаюсь с ректорами. Иски есть, так как ВУЗы опасаются того, что к ним могут быть претензии от проверяющих органов по нецелевому распределению бюджетных средств», — пояснил чиновник.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Vesti