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Стало известно, почему ВУЗы массово подают в суд на студентов-бюджетников
Стало известно, как администрация вузов принуждает бюджетных выпускников отрабатывать свое обучение
Сообщается, что администрация вузов стала массово обращаться в суды, чтобы вернуть деньги за обучение с выпускников-бюджетников.
Чаще других под удар попадают выпускники-бюджетники медики, военные и связисты. Администрация требует от студентов вернуть стоимость их обучения в связи с тем, что студенты отказываются от обязательной отработки.
Примечательно, что с 1 сентября 2016 года обязательную отработку выпускникам-бюджетникам отменили, однако студенты прошлых лет этим законом воспользоваться не смогут.
К примеру, Винницкий горсуд вынес заочное решение в пользу Винницкого национального медуниверситета им. Н. И. Пирогова, который требовал вернуть 117 610 грн (за обучение на бюджете и стипендии в течение 6 лет) со студента-доктора.
Выпускник был направлен по распределению в Запорожье, но отработал не весь обязательный срок — только два года из трех — и был уволен не отработав положенный срок.
Подобными исками может похвастаться практически каждый украинский государственный ВУЗ. Примечательно, что решение суда зачастую выносится в сторону учебного заведения.
В то же время , по словам замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения Олега Мусия, нет прецедентов, когда бы деньги по суду действительно бы возвращали.
«Как правило, адвокаты обычно затягивают дела и мотивируют это нарушением прав выпускника. Случаев, когда вузам возвращают деньги, я не знаю, хотя общаюсь с ректорами. Иски есть, так как ВУЗы опасаются того, что к ним могут быть претензии от проверяющих органов по нецелевому распределению бюджетных средств», — пояснил чиновник.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Vesti
Теги: Донбасс, студент, суд, ВУЗ, бюджетники
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