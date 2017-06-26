Стрельба на украинском выпускном: первые подробности

26.06.2017 18:58

Вчера, 25 июня, в селе Лукановка Кривоозерского района Николаевской области школьный выпускной завершился дракой, стрельбой и поножовщиной

Как сообщают местные СМИ, на выпускной подъехало несколько машин с армянами и началась поножовщина.

«Трое ранены: подрезали, сломанная челюсть и огнестрельные ранения», – сообщил местный житель

Начальник Кривоозерского отдела полиции Александр Горпинич подтвердил факт конфликта и характер ранений пострадавших. По его словам, на выпускной вечер приехала группа людей, у которых возникла драка с празднующими. После первой волны конфликта нежданные гости вызвали подмогу и произошла еще одна более массовая драка.

В ходе конфликта всего пострадало пять человек. Двое пострадавших были госпитализированы, а еще троим медицинская помощь была предоставлена на месте происшествия. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, а также личности непосредственных участников и зачинщиков драки.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Преступности.нет