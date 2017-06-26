Сводка: на Луганском направлении сложная обстановка, враг выпустил больше 100 мин по Счастью и Троицкому. ВИДЕО

26.06.2017 15:32

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения. Инцидент произошел в Авдеевке во время вражеского обстрела; состояние молодого, но уже опытного военнослужащего удовлетворительное.

Об этом заявил сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

«Луганское направление. Здесь обстановка сложная. Противник в 5 разных местах применял минометы. Самые мощные минометные обстрелы произошли вчера вечером в Счастье и Троицком, где оккупанты в течение 1 часа выпустили 29 и 86 мин соответственно. В частности, между 19:30 и 20:30 это произошло в Счастье, а между 20:30 и 21:30 – в Троицком.

В Желтом противник нарушил режим тишины дважды, во время второго обстрела боевики использовали миномет.

Остальные вооруженные инциденты пришлись на Попаснянский район. Все они произошли вечером.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе 5 минометных.

Донецкое направление. Боевые действия велись только во второй половине дня. Львиная доля вражеских обстрелов пришлась на участок фронта Каменка – Авдеевка. Оккупанты несколько раз применяли миномет и бронетехнику. Продолжительность вражеских обстрелов колебалась от 2 минут до 2 часов. Традиционно боевики открывали огонь по нескольким различным направлениям.

Также оккупанты вчера нарушали «хлебное перемирие» в Троицком (с применением минометов), в Луганском и Зайцево (с использованием БМП), Верхнеторецком (длительный обстрел, в частности из снайперского вооружения).

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении противник нарушил режим тишины 12 раз, в том числе дважды – с применением тяжелого вооружения.

Мариупольское направление. Противник нарушил режим тишины один раз, почти сразу после полуночи. Инцидент произошел в Павлополе и длился около 15 минут», - сообщил он.

Источник: http://sprotyv.info