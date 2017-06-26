«Укрпочта» запустила систему трекинга для международных почтовых отправлений

26.06.2017 11:33

Теперь украинцы смогут в онлайн режиме следить за всеми посылками, бандеролями и другими почтовыми отправлениями. Как передает replyua.net со ссылкой на «Укрпочту», на сайте компании в тестовом режиме начала работу электронная система трекинга.



Клиенты «Укрпочты» теперь имеют возможность следить за местонахождением отправлений (посылки, бандероли и т. д.) в 161 государстве. Согласно сообщению пресс-службы компании, за международной письменной корреспонденцией можно следить в 68 государствах, а за международными почтовыми отправлениями с объявленной ценностью - в 32 государствах. Чтобы осуществить этот масштабный проект, руководство «Укрпочты» заключило соглашения с национальными операторами других государств, с которыми Украина осуществляет двусторонний обмен статусами доставки почтовых отправлений.



Также «Укрпочте» удалось внедрить механизмы обмена трекингом. Чтобы отследить отправление, нужно на сайте «Укрпочты» ввести специальный номер посылки, бандероли и т.д., который был присвоен отправлению в почтовом отделении.