Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Во Франции началась встреча Порошенко с Макроном

26.06.2017 14:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Во Франции началась встреча Порошенко с Макроном

В Елисейском дворце во Франции началась встреча Президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом говорится на странице в Facebook П.Порошенко, передает УНН.

“Встреча с Президентом Французской Республики Эмануэль Макрона в Елисейском дворце”, — говорится в сообщении.

Отметим, во время встречи президенты пожали друг другу руки и вошли во дворец.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Франция, встреча, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх