Взрыв лимузина в Киеве: первые подробности и видео

26.06.2017 16:00

В Киеве в результате взрыва был практически уничтожен лимузин

Как сообщается на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook, на проспекте Правды, 19, вспыхнул лимузин Chrysler, с номерным знаком AA0065ME.

«По словам свидетелей, за несколько минут до возгорания, к автомобилю подошли двое неизвестных и что-то бросили под авто. Приметы: среднего роста, черные футболки, черные штаны, один был в очках», — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают сотрудники ГСЧС. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, рядом с рестораном «Гуси-Лебеди» на пересечении улиц Тургеневская и Полтавская примерно в 10:00 взорвался автомобиль. Взрывная волна была такой силы, что выбила окна в жилом доме, а обломки изрешетили стоящие рядом авто.

По словам народного депутата Дмитрия Белоцерковца («БПП»), взрыв автомобиля в центре Киева связан с человеком, который был учредителем многих скандальных земельных корпоративов в Севастополе.

Источник: Politeka