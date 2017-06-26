Зачем Украине закон о реинтеграции

26.06.2017 15:15

Скорее всего, закон о реинтеграции будет вынесен в Верховную Раду, и его поддержат. Об этом в блоге на страницах издания Корреспондент пишет политический эксперт Олеся Яхно.

«Еще полгода назад Президент Украины Петр Порошенко заговорил о том, что Украине нужен закон о восстановлении территориальной целостности или, как вариант, реинтеграции оккупированных территорий. Инициатива возникла еще тогда, когда часть политических сил, в частности, «Самопомощь», говорила, что надо принять закон об оккупированных территориях, что де-факто означало отрезать их совсем», - отмечает аналитик.

Другое дело, продолжает Олеся Яхно, почему это именно сейчас вынесли на обсуждение и именно в таком виде.

«Здесь есть несколько факторов, на это повлиявших. Прежде всего, сама Украина за это время усилила свои позиции. Это и настоящая армия, и определенный уровень экономики. Украина сохранила маневр, ведь когда многие говорили о введении военного положения, а другие – выступали за мирный сценарий, - стране удалось не отклониться в ту или иную сторону, а придерживаться своей позиции, и при этом сохранить поддержку Запада», - говорит эксперт.

«Но это не является путем для перехода к военной логике, это мирно-дипломатический путь. Украина не уходит от минских соглашений, они по-прежнему остаются базовыми для разрешения конфликта. Просто будет определен тот формат, который будет более адекватно реагировать на ситуацию. Как мне кажется, это, прежде всего, касается более активного присутствия гуманитарных миссий в качестве посредника между разрешения проблем на уровне людей», - продолжает политолог.

«Так что, скорее всего, когда этот закон будет вынесен в Верховную Раду, его поддержат. Ведь с одной стороны мы определяем статус оккупированных территорий, а с другой – там нет варианта именно военной операции и учтен, как прописано, возврат этих территорий. Не стоит забывать, что Украина подала иски в международный суд ООН и возможно, через год или два мы ратифицируем римский статут и нам надо тоже на законодательном уровне определение этих территорий», - резюмирует Олеся Яхно.

Источник: http://from-ua.com