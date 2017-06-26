Жестокое убийство выпускницы: первые подробности

26.06.2017 13:48

В Тернопольской области произошло жестокое убийство школьницы

В ночь на 26 июня в селе Вишневка, которое находится на Тернопольщине произошло убийство. Выпускницу одной из местных школ зарезали.

Как стало известно, погибшей девушке было 16-17 лет. Жесткого убийство произошло когда она возвращалась с празднования Дня молодежи.

Выпускницу убили неподалеку от ее дома. На ее теле обнаружили несколько ножевых поранець.

Примечательно, что в районе двух часов ночи девушка звонила родным, говорила, что у нее все хорошо и что собирается домой.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые отказываются от официальных комментариев.

Как уже сообщала Politeka, в Краматорске прошел футбольный турнир памяти Степана Чубенко, украинского школьника, который был похищен и убит 28 июля 2014 года группой террористов «ДНР«.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Ternopoliany