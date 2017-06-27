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"На Западе кое-кто хочет провести показательную порку Путина", - Арестович рассказал о планах Трампа с помощью Донбасса поставить Кремль на колени. ВИДЕО
Президент Украины Пер Порошенко в ходе своего визита в США договорился о проведении на Донбассе военной операции. Когда она состоится, рассказал военный эксперт Алексей Арестович, передает "Диалог.UA".
"Путин так надоел Трампу в Сирии и вообще во всем мире, что он решил показательно его отхлестать, провести показательную порку. Предъявить ему счет за Боинг, за Качинского сбитого, за Сирию. И убить его перспективу на президентских выборах", - рассказал Арестович, уточнив, что местом этой порки станет Донбасс, о чем Порошенко уже договорился с американскими властями.
Произойдет это событие, уверен военные эксперт, за несколько месяцев до президентских выборов в РФ, назначенных на март 2018 года. "В ноябре у них будет пик протестов и одновременно пик падения боеспособности ВС России, потому что будет массовая демобилизация массовая, когда срочники уйдут со службы. Это будет за 3 месяца до выборов. Это значит, что Донбасс надо брать", - рассказал Арестович.
Он выразил уверенность, что украинские войска без проблем вышвырнуть оккупантов с Донбасса. "У нас превосходство по силам и средствам, мы лучше воюем и у нас морально-волевое превосходство", - констатировал эксперт.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Дональд Трамп, Кремль
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