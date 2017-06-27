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Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
24 июня в районе поселка Желобок силы АТО ликвидировали ДРГ террористов, захватив при этом в плен сапера, снайпера и 2 пулеметчика "ЛНР". О том, как на самом деле произошло столкновение, рассказал командир 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВСУ полковник Владислав Клочков.
Он отметил, что в субботу, 24 июня, вглубь их позиций попыталась проникнуть разведгруппа 4-й механизированной бригады 2 АК "ЛНР" под руководством кадрового капитана ВС РФ Александра Щербака (позывной "Алекс"). Силы АТО их обнаружили, окружили и предложили сдаться, "гарантируя жизнь и безопасность". Командир группы со снайпером сдаться не пожелали, попытались дать отпор и были уничтожены. "Они были ликвидированы в ближнем огневом бою, но не ножами, топорами или копьями, как подали это отдельные СМИ", - уточнил Клочков, добавив, что еще 4 боевиков - снайпер, сапер и 2 пулеметчика - сдались. Один из пленных оказался гражданином РФ, 22-летним жителем Алтайского края. Украинский полковник уточнил, что террористическая организация "ЛНР" уже отказалась от задержанных, заявив, что те якобы являются "курсантами Харьковского института МВД".
Клочков также сообщил, что в бою силам АТО удалось захватить и несколько ценных трофеев. Так, речь идет о российской винтовке СВД 1994 года выпуска, находящейся на вооружении ВС РФ и снаряжения нового образца, разработанного специально для российских ДРГ.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ликвидация, ЛНР, АТО, ВСУ, террористы
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