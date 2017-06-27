"Индекс вареников": цена на традиционное украинское блюдо резко подскочила

27.06.2017 11:56

Ассоциация поставщиков торговых сетей составила "Индекс вареников", подсчитав стоимость ингредиентов для традиционного блюда украинской кухни – вареников с картошкой. Оказалось, что меньше чем за год вареники подорожали на 55%.

"В апреле мы определили индекс украинских вареников с картофелем и сметаной, который обошлись нам на 30 сентября 2016 года – в 19,8 грн, а на 30 марта 2017 года – 24,9 грн. То есть за 6 месяцев блюдо подорожало более чем на 5 грн, или на 26%.Через 2,5 месяца мы вновь посчитали индекс вареников с картошкой, приняв во внимание данные цены по состоянию на 20 июня 2017 года. Итак, по состоянию на 20 июня 2017 года, средние цены на социальные продукты питания были следующие: картофель стоил 12,2 грн за килограмм, мука – 9,5 грн за килограмм, сметана – 44 грн за килограмм"", – рассказывает руководитель ассоциации Алексей Дорошенко.

Таким образом, украинские вареники с картофелем и сметаной по состоянию на 30 марта 2017 года стоили 24,9 грн, а на 20 июня 2017 года – уже 30,7 грн. За 2,5 месяца вареники с картофелем и сметаной подорожали на 5,8 грн или на 23%.

"Если сравнивать с ценами на 30 сентября 2016 года, то лучше не сравнивать, так как стоимость этого блюда за 8,5 месяцев повысилась почти на 11 грн, или на 55%", – отмечает Дорошенко.

Напомним, украинцы шокированы космическими ценами на овощи нового урожая — уже конец июня, а цены на молодой картофель, капусту, корнеплоды зашкаливают, приближаясь к 20 гривням за кило капусты или морковки. Это в 5-6 раз дороже, чем было год назад.