Порошенко разрешил американцам приватизировать энергетические компании Украины

27.06.2017 07:45

Кроме того, американцы поставят в Украину 2 миллиона тонн угля. Министр энергетики США Рик Перри приедет в Украину в Украину в августе текущего года. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает «Слово и Дело».

«У нас есть много о чем говорить, и в частности об участии американских компаний в приватизации украинских энергетических компаний – как энергосбыта, так и энергогенерации", – сказал Порошенко.

Он также добавил, что Украина достигла договоренности с США о возможности закупки 2 млн тонн угля.

«Украина отказалась от закупки угля с оккупированных территорий Донбасса... Для обеспечения прозрачности энергетического рынка мы договорились о поставках угля из Пенсильвании по конкурентным ценам. При содействии американских властей мы получим гарантированное снабжение минимум 2 млн тонн угля», – добавил президент.