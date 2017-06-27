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При подрыве автомобиля в Киеве погиб полковник ГУР Шаповал
В результате подрыва в Киеве во вторник утром автомобиля был убит действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины 1978г.р., само же происшествие правоохранители квалифицировали как террористический акт, сообщил директор департамент коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
"Поскольку он является действующим военным, то прокуратура будет определять подследственность расследования этого уголовного производства, которое сейчас зарегистрировано по статье 258 УК "Теракт " следственным отделом главного управления полиции в г.Киеве", - сказал журналистам А.Шевченко, позже уточнив, что погибший – военнослужащий ВСУ 1978г.р.
Информированный источник подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что в результате подрыва автомобиля погиб руководитель одного из спецподразделений Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, полковник Максим Шаповал.
По словам директора департамента коммуникации МВД Украины, на месте происшествия работает оперативно следственная группа для того, чтобы собрать улики, однако "по той картине преступления, которую мы имеем сейчас, очевидно, что сработало взрывное устройство".
При этом информации о типе и мощности взрывного устройства он не сообщил, отметив, что эти данные появятся в распоряжении следователей после проведения всех необходимых экспертиз.
А.Шевченко также отметил, что поскольку погибший – действующий военнослужащий ВСУ, то, скорее всего, подследственность будет изменена и расследовать это уголовное производство будет военная прокуратура.
По словам директора департамента коммуникации МВД Украины, в результате теракта также пострадал один мужчина преклонного возраста – его забрала карета "скорой помощи". "Но его жизни ничего не угрожает. (Пострадал – ИФ) потому, что был рядом и получил легкое повреждение или получил психологическую травму. Его жизни ничего не угрожает", - заверил он.
Ранее в Главном управлении Национальной полиции Украины в Киеве сообщили о гибели человека в результате произошедшего во вторник утром взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева. "В 8:16 правоохранители получили сообщение о том, что на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес"… В результате происшествия погиб водитель", - говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.
Кроме этого пресс-секретарь ГУ Нацполиции Украины в г.Киеве Оксана Блищик сообщила, что к медикам обратилась девушка 1990 года рождения. "При взрыве ей по ногам попали осколки", - уточнила О.Блищик в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
Теги: Донбасс, Киев, полиция, МВД, ГРУ, ВСУ, подрыв
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