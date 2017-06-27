Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"

27.06.2017 14:34

По информации аналитического отдела ОИ "Права справа", только за прошлую неделю, с 19 по 25 июня, бойцами ВСУ были уничтожены шесть боевиков.

Самые большие потери враг понес в районе Бахмутской трассы и на мариупольском направлении. Так, 19 июня на территории оккупированной части Луганской области был ликвидирован гражданин РФ, уроженец Таганрога Андрей Поселенов, 8.11.1982 г. р., по кличке Крест.

22 июня в зоне проведения спецоперации бойцами ВСУ был уничтожен боевик Сергей Король (позывной "Король"), уроженец Донецка, сообщает "Диалог.UA".