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С вас $300: украинцы не могут снять деньги в банкоматах из-за вируса Petya
27.06.2017 21:43
Масштабная хакерская атака, начавшаяся в Украине несколько часов назад, парализовала и банкоматы. В соцсетях стали появляться фотодоказательства. Так, решившиеся воспользоваться услугами банкоматов украинцы видят черный экран, на котором красными мелкими буквами высвечено требование хакеров, распространивших вирус под названием Petya, сообщает "Диалог.UA".
Фото опубликовал в Twitter блогер Михаил Голуб. "Зараженный банкомат вымогает $300 биткоинами", - подписал блогер.
Люди также жалуются, что во многих городах перестали внезапно работать банкоматы "Приватбанка" и "Ощадбанка", некоторые банковские карты даже заблокировали. На горячих линиях банков обещают восстановить работу банкоматов в ближайшие часы и просят украинцев не паниковать.
Теги: Донбасс, вирус, вымогательство, банкомат
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