Жизнь Донбасса после визита к Трампу: пока без перемен

27.06.2017 16:57

Основным информационным поводом текущей недели, связанным с будущем ситуации на Донбассе стал рабочий визит президента Украины Петра Порошенко к лидеру США Дональду Трампу. Поездка Порошенко в Вашингтон затмила собой как дискуссию по законопроекту о реинтеграции Донбасса, та и очередную встречу Трехсторонней контактной группы в Минске. Хотя и эти темы, безусловно, представляют определенный интерес. Но главное — это, конечно, вояж украинского гаранта в Вашингтон.

Поездка Порошенко в США изначально была окружена завесой неопределенности и суматохи, что является нехарактерным для подобных визитов лидеров государств. Внешняя сторона и интриги напоминали достаточно ситуативную импровизацию, а это значит, что Киев не ожидал, и не был готов к переговорам с американской стороной. И готовился к самому худшему. По этой причине в пожарном порядке начали верстать закон о реинтеграции Донбасса, но поскольку не понимали чего же хочет Трамп, делали это в режиме скорее политических спекуляций, чем реальных действий.

Пока все обошлось, и для отбеливания своей репутации Трамп был сдержанно благосклонен к Порошенко. В итогу визит к Трампу был показан как триумф украинской дипломатии. Но эта картинка постепенно тускнеет. Едва ли не главным достижением визита стало то, что Порошенко получил заверения от американцев в том, что они заинтересованы в решении конфликта на Донбассе, в который «активно вовлечены».

Но где же факты в подтверждение этого? Заявления Трампа, Майка Пенса, госсекретаря Тиллерсона, главы Пентагона Меттиса и советника по национальной безопасности МакМастера были довольно сдержанными. Их суть сводится к тому, что США будут более активно приобщаться к процессу мирного урегулирования на Донбассе, и сохранят санкции против России до полного восстановления территориальной целостности. Украины. Это прямое продолжение политики экс-президента Обамы по Донбассу, а это значит, что ситуация на востоке Украины будет сохраняться де факто неизменной. По сути, Трамп не предложил ничего нового Порошенко, чем выполнение пресловутого «Минска». В то же время, американцы хорошо понимают, что до завершения президентских выборов в России, намеченных на март 2018 года, уступок от России добиться невозможно. Президент Путин будет стремиться показать свою мощь на мировой арене, что он уже сейчас активно демонстрируется в Сирии, где позиции его союзника Башара Асада крепнут с каждым днем, а «Исламское государство» постепенно умирает. А значит, большинство задач по реализации Минских соглашений ложится на Украину. Но успешность этих действий более чем сомнительна.

Косвенно это подтверждает экономический пакет договоренностей между Трампом и Порошенко. В частности в Украину для потребностей украинских ТЭЦ будут возить уголь из шахт Пенсильвании. Как известно Трамп хочет возродить промышленный потенциал США, увядающий со времен правления еще Билла Клинтона. Пенсильвания – это своего рода американский Донбасс, где добывают антрацитовый уголь. На шахтах Пенсильвании работают 36000 человек, и теперь их благополучие будет поддерживать украинская сторона путем закупок угля.

Это прямой намек на то, что США выгодна блокада Донбасса, ведь они хорошо заработают на этом. Кроме того, США хотят поставлять в Украину сжиженный газ из Луазианы. Это также снимает вопрос о том, зачем радикалы будут в июле организовывать второй этап блокады железных дорог в Украине. Ведь из-за перекрытия поставок грузов из России, Москва может принять контрмеры, в том числе прекратить, не только транзит грузов, но и продажу природного газа Украине, чтобы она образумилась перед зимним сезоном. И снова США будут в выигрыше, но когда американский газ придет в Украину точно неизвестно.

Еще одним тезисом, который рассматривался в ходе визита Порошенко в США это привлечение американских строительных компаний к участию в реконструкции Донбасса. Вроде бы Киев готов отдать 95% подрядов американцам, а это не малые деньги. Существуют даже оценки, что для восстановления Донбасса необходимы до 66 млрд.$. Но здесь главная проблема в том, кто предоставит эти средства? Пока в Киеве сидят коррумпированные чиновники, веры им нет никакой, ведь они могут «кинуть». По этой причине Трамп пока дал указание начать внедрять активные антикоррупционные реформы, чтобы застраховать американский бизнес в будущем. Но это дело не одного дня, а скорее прицел на 2018 год. И здесь нужны международные партнеры, которые дадут Киеву деньги на восстановление. Наибольший интерес это представляет для Германии и Франции, т.е. европейцев. Возможно, что эти стороны могли бы стать финансовыми донорами для Украины.

По этой причине Трамп перекинул мяч на сторону европейских лидеров, а именно Меркель и Макрона, чтобы они задумались над финансовой стороной вопроса. Но последние пока утверждают лишь о том, что Донбасс остается в плену войны. 22 июня на встрече в Брюсселе они указали, что привержены продвижению политического процесса в рамках «Норманнской четверки» и Минского формата переговоров. «Германия и Франция получили хорошую поддержку для того, чтобы продолжить Минский процесс и, несмотря ни на что, сделать все возможное, чтобы действительно продвинуть политический процесс в духе, который будет приемлем для Украины», — заявила Меркель. По словам главы немецкого правительства, участники встречи выразили сожаление по поводу слишком малых шагов по урегулированию, а также по поводу того, что режим тишины на Востоке Украины постоянно нарушается. Вследствие этого, «хорошей основы» для политического процесса нет.

Слова канцлера подтверждают итоги переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске на текущей неделе. По их итогам стало ясно, что безопасность — ключ к прогрессу переговорного процесса, но именно ее недостает. В итоге даже было внесено предложение достичь хотя бы «хлебного перемирия» — соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня 2017 года и далее.

После завершения визита Порошенко в США немного поутихла тема закона по реинтеграции Донбасса. Вице-спикер Геращенко заявила, что с Трампом этот законопроект не обсуждался. При этом она говорит, что «тема урегулирования инспирированного РФ конфликта на Донбассе была одной из ключевых. И в этом контексте обсуждался широкий круг вопросов урегулирования конфликта и возвращения мира на Донбасс». Несколько иное заявление сделал заместитель АП Елисеев, указавший, что определенные положения документа «были в центре внимания», поскольку они будут напрямую связаны с Минскими соглашениями. «Основное было то, как нам соединить и скоординировать усилия с американской стороной для того, чтобы принести мир и стабильность на Донбасс», — отметил он.

В тоже время, кроме изменения статуса АТО, в центре внимания оказался вопрос того, является ли Россия оккупантом на Донбассе. Вероятно, что данная формулировка в законе будет отсутствовать, но здесь все будет зависеть от того, как будут дальше развиваться отношения США и России. Ведь Трамп уже не раз демонстрировал примеры резкой смены своих позиций. Понимая это, в Киеве вопрос принятия закона о реинтеграции могут отложить в долгий ящик, либо принять довольно пустой декларативный документ, чтобы потом конъюнктурно его дополнять.

Киевские власти мало что решают в процессе будущего Украины и войны на Донбассе, они просто зависимые лица, и исполняют волю внешних сил. Не зря, в ходе краткого общения с Порошенко президент Трамп употребил название Украины с определенным артиклем «the». Как известно в английском языке это является прямым указанием, на то, что страна не суверенна, и зависит от кого-либо. Суровую реальность неутешительного места Украины на международной арене уже не скрывает никто. И пока иностранные лидеры не договорятся по Донбассу, региону придется жить мучительным ожиданием.

Источник Восстановление Донбасса