Ужасная Конституция или как кум Путина заложил бомбу под украинскую государственность. ВИДЕО

28.06.2017 12:49

Сегодня, 28 июня, Украина празднует День Конституции. В этот день принято петь дифирамбы основному закону страну. Но так ли хороша нынешняя украинская Конституция и насколько эффективно сегодня она работает на будущее страны?

Как это было — от Пилипа Орлика до Кучмы

Напомним, что конституционное творчество украинцев насчитывает уже свыше трехсот лет. Первый вариант украинской Конституции был предложен еще в 1710 году, избранным после смерти Мазепы, гетманом Войска Запорожского Пилипом Орликом.

Согласно «Пактам и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского» Орлика роль первого украинского парламента выполняла Генеральная Рада, выбранная из козацкой старшины. Сессии собирались три раза в год. Каденция гетмана хоть и считалась пожизненной, но Генеральная Рада могла объявить ему свой козацкий «импичмент». Власть гетмана была ограничена и он не мог проводить самостоятельную внешнюю политику и распоряжаться финансами.

Следующей украинской Конституции пришлось ждать больше 200 лет. 29 апреля 1918 была принята конституция УНР, которая провозглашала Украину парламентской республикой. Но в тот же день Центральная Рада была распущена гетманом Скоропадским, а Конституция так и не стала действующей.

Советская Украины пережила целых четыре Конституции — в 1919, 1929, 1937 и 1978 года. Все они были кальками с Конституции СССР и имели мало общего с реальностью страны, "где так вольно дышит человек". Последняя Конституция УССР, уже с внесенными поправками, послужила и независимой Украине до 1995 года.

8 июня 1995 года президент Украины Леонид Кучма и председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз, действующий от имени парламента, подписали Конституционный договор, действовавший до момента принятия новой конституции.

И наконец-то 28 июня 1996 в знаменитую Конституционную ночь, когда Рада работала до 9 утра — была и принята Конституция, которая формально считается действующей. Как почти единодушно признают отечественные и зарубежные юристы украинская Конституция образца 1996 был весьма передовой и довольно адекватно выражала потребности молодого строящегося государства.

Только, увы нынешняя украинская Конституции имеет мало общего с той. Напомним, что Конституция 1996 года — устанавливала, что Украина является президентско-парламентской республикой. Но как только второй срок Леонида Кучмы стал подходить к концу, а на горизонте замаячила перспектива победы в президентской гонке «проамериканского» Виктора Ющенко в Украине решили срочно провести конституционную реформу.

Кум Путина, как автор украинской Конституции

Настоящим автором действующей редакции украинской Конституции является кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук. Будучи главой администрации Леонида Кучмы Виктор Медведчук с помощью конституционной реформы и заложил бомбу под украинскую госдарственность, создав два центра исполнителной власти.

Сам Медведчук никогда не скрывал своей причастности к «реформе Конституции». «Власть, сосредоточенная в одних руках, будет еще больше концентрироваться. Я, как автор конституционной реформы, выступал и выступаю за появление нескольких центров влияния вместо одного», - заявил в одном из интервью Медведчук.

Сегодня, пожалуй только Владимир Путин считает, что Медведчук это настоящий «украинский националист».

Отметим, что депутатом Верховной Рады вначале хватило мужества отвергнуть проект Медведчука. В апреле 2004 года при голосовании за конституционную реформу для ее принятия не хватило 6 голосов - 294 при 300 необходимых.

Но ситуация изменилась после первого Майдана. Для преодоления острого политического кризиса 8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла 402 голосами конституционную реформу в результате которой Украину стала парламентско-президентской республикой и открыла таким образом дорогу к третьему туру выборов президента.

Установив парламентско-президентскую модель Рада при этом сохранила всенародные выборы президента Украины. А это значит, что в глазах народа президент оставался главным ответственным за все проблемы в стране, хотя фактически и лишался возможности управления экономическими процессами.

Ренессанс старой Конституции при Януковиче

В 2010 году на президентских выборах в Украине победил Виктор Янукович. Вскоре 252 народных депутата» (в основном регионалы) направили в Конституционный суд Украины запрос с требованием отмены «Конституционной реформы».

30 сентября 2010 года Конституционный суд Украины принял решение о том, что «Конституционная реформа» была принята с нарушением процедуры, а именно, перед голосованием в него были внесены изменения, которые не прошли экспертизу в Конституционном Суде. На этом основании Конституционный Суд Украины 30 сентября 2010 года прекратил действие Конституции в редакции 2004 года и соответственно восстановил действие Конституция 1996 года.

Однако по Конституции Украины, изменения в тексте основного закона страны могут быть приняты только Верховной Радой Украины,

21 февраля, в день бегства Януковичаи и после победы Революции Достоинства украинский парламент 386 голосами принял решение о восстановлении Конституции Украины в редакции 2004 года.

Кто главнее - президент или премьер?

Действующая сегодня в Украине Конституция своими положениями практически программирует конфликт между двумя центрами исполнительной власти — президентом и премьером. Украине пока повезло, что сегодня президент и премьер принадлежат одной партии и, в принципе, стараются работать в унисон. Хотя поговаривают, что даже в этих идеальных условиях — между Порошенко и Гройсманом периодически пробегают «черные кошки». Так родная фракция премьера практически торпедировала принятие Пенсионной реформы сразу в двух чтениях на последней сессии парламента.

А, если представить, что на следующих парламентских выборах под свое премьерство соберет коалиционное большинство в Раде например Юлия Тимошенко, можно представить во что выльется всем известный антагонизм Петра Алексеевича и Юлии Владимировны.

Президент с помощью права вето, генпрокурора, СБУ — может устроить веселую жизнь любому премьеру и Кабмину. Ну а коалиция со своим премьером также может эффективно помножить на ноль влияние любого главы государства.

О каких реформах и о каких глобальных измениях в государстве можно будет говорить, когда главной задачей президента и премьера будет взаимное уничтожение рейтингов популярности друг друга?

Зато у нас не будет диктатуры

Главным аргументом в пользу закрепленного в Конституции дуализма исполнительной власти является то, что это - мощная преграда на пути диктатуре. Но как показывает опыт главной преградой для попыток узурпировать власть в нашей стране является огромное желание украинского народа сражаться за свою свободу. Дух козачьей вольности, присущий украинцам делает бессмысленным все попытки установления диктатуры. К тому же за последнее десятилетие гражданское общество в Украине стало мощным фактором, влиящим на политику. Не забываем и о СМИ и свободе слова, которую в Украине не удалось задавить даже Януковичу.

За всю историю парламентаризма в Украине ни одна партия не набирала ни то, что конституционного большинства, но даже простого большинства в Раде.

В стране, где за 26 лет независимости было пять президентов (причем двое так и не досидели до конца своей каденции) и два Майдана говорить о попытке появлении доморощенного Пиночета смешно. Хотя учитывая успешный опыт чилийский экономических реформ — свой Пиночет Украине возможно бы и не помешал.

Как показывает опыт Южной Кореи, Китая, Сингапура, Турции - успешная модернизация проходит именно тогда, когда власть крепкой рукой ведет народ через «тернии реформ» к экономическому процветанию. А ведь в отличие от перечисленных стран, у Украины есть еще «одна маленькая проблема». Россия, которая хочет уничтожить Украину, как государство. Украинцам за эти три года удивительным образом повезло пропетлять между струйками нашей суицидальной парламентской-президентской республики и сохранить страну.

Но везение бесконечно продолжаться не может. Не важно, как будет называться капитан украинского корабля - президент, премьер или даже гетман. Но во время бури за штурвалом должен стоять один. Во всяком случаи, если пассажиры корабля рассчитывают доплыть до мало-мальски уютного порта. А для этого нам нужно еще раз изменить Конституцию, чтобы снять заложенный в ней конфликт двух веток исполнительной власти. И больше не прикасаться к ней грязными руками политиков, хотя бы следуюшие сто лет.

Источник 62.ua