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Атака вірусу Petya: чого домагається Путін
Бізнесмен Карл Волох пояснив, чому атака вірусу Petya вигідна Росії
Волох зазначає, що не є прихильником конспірології на предмет приписування Росії організації будь-яких терактів або атак в світі, але в даному випадку не може знайти нікого, кому б це було вигідно, крім РФ.
При цьому бізнесмен зазначає, що вимагання є тільки прикриттям.
«Зрозуміло, що атака непогано виконує роль засобу залякування, показує Україні, який багатий арсенал засобів чекісти в своїй гібридної війні ще не використали. Думаю, саме з цією метою атаку почали саме з нас, і лише потім вона перетворилася на світову проблему», – зазначає Волох.
Але, за його словами, це завдання попутна. Головне ж, як і у випадку з участю РФ в сирійській війні полягає в тому, що російський президент Володимир Путін хоче бути великим міжнародним гравцем, без якого неможливо впоратися з якоюсь глобальною проблемою.
«Зараз ця проблема для нього ще більш актуальна: відносини з США котяться в тартарари (всупереч очікуванням), і він намагається дати Трампу хороший привід привернути себе в коаліцію цивілізованих держав без того, щоб для американського президента це неодмінно закінчилося імпічментом», – зазначає Волох .
Він прогнозує, що Путіну це не вдасться.
«Чи зможе цей фактор (глобальної нібито кіберзагрози) перекрити стовідсоткову токсичність росіян для американського президента, я не знаю. Мені здається що ні. Але я грішу часом надмірним оптимізмом », – підсумував Волох.
Нагадаємо, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа та ряд інших великих підприємств.
Крім того, пізніше стало відомо, що кібератаки зазнали інші країни. Найсильніше постраждали країни Центральної Європи, Італія, Ізраїль. 28 червня комп’ютерний вірус Petya.А поширився на країни Азії.
Джерело: Politeka.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, вирус, атака
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