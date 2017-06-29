Блогер пояснив чому виник скандал із нагородженням Атрошенка і Гереги

29.06.2017 21:35

Блогер Сергій Марченко на власній сторінці в Фейсбук розмірковує з приводу чергового скандалу з нагородженням орденами народних депутатів, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.



Блогер пояснює, що найголовніша причина скандалу – це хибні, але глибоко вкорінені традиції нагороджувати когось на честь державних свят. Власне, на цьому «погоріли» як Ющенко свого часу, так і Порошенко зараз. Та і, за великим рахунком, ні Атрошенка, ні Герег не можна назвати найбільшим злом в Україні. Зокрема, Гереги – знані меценати, неодноразово помічені в допомозі АТО, яскраво виражені носії української культури. Вони достойно визнали поразку на виборах, хоча й мали достатньо ресурсу щоб «побикувати». Атрошенко теж «тримає» Чергігів – регіон, у якому доволі виражені проросійські настрої.



Так, свого часу вони проголосували за диктаторські закони, але навряд чи вони робили це із задоволенням. Їх вина в тому, що в них забракло сил сказати «ні», але важко винуватити за це представників бізнесу. Гереги не герої, а пересічні комерсанти. Але давати за це ордени – теж надмірно, адже ніяких особливих заслуг у названих діячів теж немає. Саме тому, найкращий вихід із ситуації, що склалась – просто перестати нагороджувати всіх підряд. Так президент і поваги отримає більше, і проблем менше, - наголошує блогер.