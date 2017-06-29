«Евровидение-2017»: организаторы проекта хотят оштрафовать Украину из-за Самойловой

29.06.2017 16:10

Национальное общественное вещание (НОТУ) ожидает наложения на него санкций за необеспечение участия в песенном конкурсе "Евровидение-2017" делегата от России Юлии Самойловой.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель НОТУ Зураб Аласания, передают Українські Новини.

"Утро началось с не очень приятных новостей для UA:PBC (НОТУ). Похоже, нас таки ждут санкции за "необеспечение участия в "Евровидении-2017" участницы от РФ Юлии Самойловой". И у меня есть большое сомнение, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA:PBC эту коллизию", - отметил он.

Аласания также заявил, что "Европейский союз вещателей" также планирует наложить на НОТУ определенные штрафы, а Россия готовит еще отдельный иск.

Кроме того, он отметил, что все еще актуальными остаются проблемы долгов НТКУ (Национальной телерадиокомпании Украины) перед Euronews.

Как сообщалось ранее, Госкомтелерадио просит Кабмин перенести срок возврата 450 млн гривен гарантий проведения "Евровидения-2017" с июля на ноябрь.

Сообщение о блокировании этих средств в связи с требованием третьего лица поступило от Женевского управления по взысканию долгов (Geneva Debt Enforcement Office).

Однако наименование третьего лица, должником которого является ПАО "НОТУ" (Национальная общественная телерадиокомпания), и дело, в соответствии с которым средства финансовой гарантии были заблокированы, не указано.

В 2016 году Кабмин выделил Госкомтелерадио 450 млн гривен на мероприятия по проведению "Евровидения-2017".

В октябре 2016 Хозяйственный суд Киева решил взыскать с Национальной телекомпании (НТКУ) 10,591 млн евро в пользу международного телеканала Euronews (Лион, Франция).

Договор о создании украинской версии между НТКУ и международным телеканалом Euronews был заключен в октябре 2010 года.

В 2014 году руководство Госкомтелерадио и НТКУ инициировало прекращение отношений как невыгодное с финансовой точки зрения для украинской стороны.

22 марта Служба безопасности Украины отказалась пускать исполнительницу на конкурс, запретив ей въезд на три года.

При этом организаторы "Евровидения-2017" предложили Самойловой спеть дистанционно.

Российский "Первый канал" отказался от дистанционного участия Самойловой в "Евровидении-2017".

Источник: http://from-ua.com