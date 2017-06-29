Из-за непогоды в Кременной затопило автостанцию, оборвало провода в Сиротино

29.06.2017 22:07

Подтопление автостанции в результате непогоды произошло в Кременной. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

“29 июня в пгт. Кременная вследствие выпадения большого количества осадков произошло подтопление Автостанции. Откачку воды было проведено с помощью спецтехники и мотопомпы”, - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщают, что из-за урагана более 500 жителей поселка Сиротино остались без света - было повреждено линию электросети.