Энергосоглашение с Европой: ждать ли украинцам честных цен

29.06.2017 20:30

Подписание соглашения об условиях присоединения Украины к энергетической системе Европы позволит улучшить конкуренцию на рынке и добиться честных цен.

Об этом в комментарии Обозревателю заявила народный депутат от Блока Петра Порошенко, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Ольга Белькова.

"Чем больше Украина будет интегрироваться в европейские рынки по всем направлениям, тем у украинцев будет больше возможностей получать честную конкурентную цену. Стратегически это очень правильно. Это открывает новые возможности и для производителей, и для потребителей. В моем понимании ключевой момент - повышение конкуренции на рынке", - отметила Белькова.

Она подчеркнула, что сейчас рынок электроэнергии в Украине глубоко монополизирован.

Источник: http://from-ua.com