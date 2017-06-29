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Кто поможет Украине «убить» Petya

29.06.2017 17:48
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Кто поможет Украине «убить» Petya

На борьбу с вирусом Petya вышли лучшие контрразведчики мира

По информации пресс-службы СБУ, Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности Департамента контрразведывательной защиты интересов государства начал сотрудничать с партнерскими правоохранительными органами, специальными службами иностранных государств и международными организациями, специализирующимися на кибернетической безопасности.

Речь идет, прежде всего, о специалистах ФБР США, Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, полицейской службы ЕС (Европол), а также ведущих институтов по борьбе с киберпреступностью.

Сейчас эксперты совместно продолжают совместные мероприятия по локализации распространения вредоносного программного обеспечения PetyaA. Также устанавливают источники атаки, ее исполнителей, организаторов и заказчиков. Пока удалось установить механизмы распространения вирусной программы, ее активизации и алгоритмы работы.

«Проводится работа по поиску возможностей расшифровки данных, которые потеряли владельцы и нарабатываются рекомендации для прекращения распространения вируса, нейтрализации других негативных последствий этого чрезвычайного происшествия», — добавили в СБУ.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, вирус, Интернет
 
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