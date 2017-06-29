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Луценко внес в Раду представление на Добкина
В действиях нардепа прокуратура усмотрела признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина.
Как сообщил генпрокурор, в действиях нардепа усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
Напомним, в День Конституции Украины президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов отказаться от неприкосновенности.
Как сообщалось, Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения должностными лицами Харьковского горсовета уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
По информации пресс-службы Генпрокуратуры, было установлено, что должностные лица Харьковского горсовета вопреки требованиям действующего законодательства, путем создания в течение 2008-2014 годов более 90 обслуживающих кооперативов, учредителями и участниками которых были лица из их близкого окружения, способствовали им в изготовлении соответствующих правоустанавливающих документов и незаконно присвоили принадлежащие территориальной громаде Харькова земельные участки общей площадью более 650 га стоимостью более 4,05 млрд грн, в своих интересах и интересах других лиц.
Во время досудебного расследования установлено, что к совершению указанных уголовных преступлений, наряду с другими лицами, причастна на тот моментзаместитель городского головы Харькова Татьяна Овинникова.
23 марта 2017 года ей сообщено о подозрении в совершении в составе организованной группы уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, то есть пособничество в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории г. Харькова в интересах третьих лиц.
1 июня 2017 года апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отстранил Овинникову от должности. На следующий день стало известно, что она уволена с должности заместителя и назначена советником городского головы.
2 июня Генпрокуратура вручила подозрение по делу о выделении земли по т.н. кооперативной схеме начальнику управления градостроительства и архитектуры Харьковского городского совета, который одновременно был заместителем директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета, Сергею Чечельницкому и его заместителю.
15 сентября 2016 года в Харькове следователи Генпрокуратуры при силовой поддержке СБУ проводили ряд обысков по делу о выделении 600 га земли по т.н. кооперативной схеме. В частности, обыск прошел в гостинице "Националь", где живет городской голова Харькова Геннадий Кернес. Кроме того, обыски проходили в нескольких департаментах горсовета.
26 декабря 2016 года Кернес заявил журналистам, что считает дело политически ангажированным.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Луценко, Верховная Рада, Добкин
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