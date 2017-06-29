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На Луганщине пьяный конфликт между отцом и сыном закончился поножовщиной
29.06.2017 21:50
В Северодонецке конфликт родителей и детей закончился поножовщиной. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
“Очередной “пьяный” конфликт между 64-летним отцом и 27-летним сыном пришлось “успокаивать” Северодонецким правоохранителям и медикам, которые прибыли на вызов. В результате молодой человек госпитализирован с проникающим ножевым ранением, а отец в ИВС ждет избрания меры пресечения”, - говорится в сообщении.
Так, в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение от дежурного о том, что для оказания медицинской помощи в одном из домов по пр. Центральному, работники не могут попасть в квартиру из-за собаки. На место выехала следственно-оперативная группа и оперативники. В ходе первоочередных мероприятий они установили, что в квартире проживает семья, которая неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей за злоупотребление алкоголем и конфликты между собой и соседями.
«Успокоив» собаку, полицейские и медицинские работники попали в квартиру, где родственники после употребления значительной дозы спиртного, решили свой конфликт силой. По словам женщины, конфликт между сыном и мужем перерос в потасовку, в ходе которой мужчина ножом ударил сына в живот.
Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 121 УК Украины “Умышленное тяжкое телесное повреждение”. Пострадавший находится в реанимационном отделении Северодонецкой больницы, отец задержан в порядке ст. 208 УК Украины. Проводятся неотложные следственные действия.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, конфликт, Луганская область, отец
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