Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

НАТО: условий для реализации политической части "Минска" нет

29.06.2017 21:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
НАТО: условий для реализации политической части "Минска" нет

Минские соглашения являются базисом для достижения мира в Донбассе, однако в НАТО не видят условий для реализации их политических положений. Об этом украинским журналистам заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе представитель альянса, сообщает LIGA.net.

По его словам, пока не выполнены положения минских соглашений по безопасности, продолжаются обстрелы, говорить о возможности выборов и специального статуса для ОРДЛО не приходится.

Представитель НАТО отметил, что минские соглашения важны тем, что подтверждают территориальную целостность Украины и оккупированную часть Донбасса нужно реинтегрировать в Украину мирным путем. 

Ранее группа "ИС" сообщала, что НАТО увеличивает военный потенциал, чтобы не допустить повторения военной интервенции как в Украине

 

Источник: http://sprotyv.info 



Теги: Россия, Донбасс, война, Минск, НАТО, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх