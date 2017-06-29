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Оприлюднена дата початку дії зони вільної торгівлі між Україною та Канадою

29.06.2017 12:25
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Оприлюднена дата початку дії зони вільної торгівлі між Україною та Канадою

Канада завершила процес ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Україною. Вільна торгівля між Україною та Канадою стартує 1 серпня. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Канаді Андрій Шевченко, передає replyua.net.

«Канада зробила свій подарунок нам до Дня Конституції: ми отримали урядову ноту про завершення всіх внутрішніх процедур для набуття чинності Угоди про вільну торгівлю», - написав він. Посол розповів, що з 1 серпня будуть скасовані 98% тарифів на українські товари, які надійдуть в Канаду. Для канадських товарів автоматично скасовується 72% тарифів, а протягом 7 років безмитний експорт виросте до 98%. Більше того, Угода взаємно відкриває ринки державних закупівель. Окремі розділи Угоди захищають електронну комерцію і інтелектуальну власність.

«Протягом минулого року Канада і Україна підписали Угоду про вільну торгівлю, Угода про оборонну співпрацю. Канада також продовжила на 2 роки військову тренувальну місію UNIFIER в Україні », - зазначається в повідомленні, поширеному прес-службою посольства. Нагадаємо, Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою було підписано в Києві 11 липня 2016 року. Верховна Рада України ратифікувала його 14 березня 2017 року. Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію 3 квітня 2017 року. 



Теги: Украина, Донбасс, Канада, торговля
 
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