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П'ять сигналів, що організм страждає

29.06.2017 22:23
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П'ять сигналів, що організм страждає

Є декілька ознак що з вашим здоров'ям не все гаразд. Детальніше далі

Ламкість волосся і нігтів свідчить про дефіцит вітамінів групи В і кальцію. Багато їх у пророщених зернах, цільнозернових кашах, цільнозерновому хлібі.

Кровоточивість ясен. В організмі бракує вітаміну С. Він міститься в цибулі, часнику, фруктах і овочах. Також можна попити настій шипшини або відвар соснової хвої.

Поганий сон і дратівливість. Може означати дефіцит магнію і калію. Ці мікроелементи містяться в куразі, чорносливі і буряку.

Нічні судоми також свідчать про нестачу магнію і калію.

Гусяча шкіра на ліктях. Це явний симптом нестачі вітамінів С і А. Вони є у всіх овочах і фруктах помаранчевого кольору: моркві, гарбузі, помідорах, абрикосах, куразі.
Источник: http://zdorovia.com.ua 




Теги: Донбасс, здоровье, волосы, ногти, признак
 
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