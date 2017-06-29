П'ять сигналів, що організм страждає

29.06.2017 22:23

Є декілька ознак що з вашим здоров'ям не все гаразд. Детальніше далі.

Ламкість волосся і нігтів свідчить про дефіцит вітамінів групи В і кальцію. Багато їх у пророщених зернах, цільнозернових кашах, цільнозерновому хлібі.



Кровоточивість ясен. В організмі бракує вітаміну С. Він міститься в цибулі, часнику, фруктах і овочах. Також можна попити настій шипшини або відвар соснової хвої.



Поганий сон і дратівливість. Може означати дефіцит магнію і калію. Ці мікроелементи містяться в куразі, чорносливі і буряку.



Нічні судоми також свідчать про нестачу магнію і калію.

Гусяча шкіра на ліктях. Це явний симптом нестачі вітамінів С і А. Вони є у всіх овочах і фруктах помаранчевого кольору: моркві, гарбузі, помідорах, абрикосах, куразі.



