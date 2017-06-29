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Полоненого російського військового передали СБУ

29.06.2017 19:15
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Полоненого російського військового передали СБУ

Українські військовослужбовці передали співробітникам СБУ громадянина Росії Віктора Агєєва, який був учасником диверсійної групи бойовиків і якого раніше затримали бійці АТОінформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Разом з Агєєвим співробітникам української спецслужби передали інших 3 сепаратистів, які теж були членами диверсійної групи. Наразі представники Служби безпеки України відмовились коментувати подробиці цієї справи, аргументуючи це тим, що це може нашкодити інтересам слідства. Щоправда відомо лише те, що правоохоронці розпочали справу проти всіх бойовиків за статтею про вчинення теракту. 

Варто нагадати, що українським військовим вдалося вийти на слід диверсійної групибойовиків 24 червня поблизу села Жолобок, що в Луганській області. Під час цієї операції були ліквідовані 2 сепаратисти, один із яких виявився громадянином Росії. Згодом у Міністерстві оборони повідомили, що один із затриманих сепаратистів виявився дійсним військовим Збройних сил РФ, який служив за контрактом. Цю інформацію підтвердили журналістам матір та друзі затриманого росіянина, повідомивши, що він пішов служити за контрактом у березні цього року. Однак у Міноборони РФ заперечили, що затриманий Агєєв належить до числа кадрових російських військових. 



Теги: Россия, Донбасс, военные, СБУ, АТО, пленные
 
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