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Порошенко поручил изменить Конституцию: о чем будет поправка
Глава государства Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии изменить статус аннексированного полуострова
Президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии изменить статус полуострова Крым в составе Украины.
Об этом заявил народный депутат Верховной рады от Радикальной партии и член Конституционной комиссии Юрий Чижмарь.
«Что касается сегодня, то мы работаем только по статусу Крыма, потому что поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарного государства», — сказал Чижмарь.
Как писала Politeka, депутат Семен Семенченко рассказал о результатах поездки в район административной границы с аннексированным Крымом. Крроме того, украинцы установили туалет на границе с оккупированным Крымом с очень красноречивой надписью.Ранее стало известно, что в оккупированном Россией Крыму участились случаи пищевого отравления людей
Теги: Донбасс, Конституция, изменение, Порошенко
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