Порошенко поручил изменить Конституцию: о чем будет поправка

29.06.2017 16:28

Глава государства Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии изменить статус аннексированного полуострова

Президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии изменить статус полуострова Крым в составе Украины.

Об этом заявил народный депутат Верховной рады от Радикальной партии и член Конституционной комиссии Юрий Чижмарь.

«Что касается сегодня, то мы работаем только по статусу Крыма, потому что поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарного государства», — сказал Чижмарь.

При этом он не уточнил, каким будет статус Крыма после внесения поправок.